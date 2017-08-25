Убивший пермскую школьницу таксист-педофил получил пожизненный срок

Суд вынес приговор
46-летнему жителю Перми, изнасиловавшему и убившему 10-летнюю школьницу.
Установлено, что 2 марта этого года мужчина, который работал таксистом, силой затащил в свою машину девочку, которая возвращалась домой. После этого злоумышленник вывез девочку в безлюдное место и изнасиловал ее.
Затем таксист убил школьницу и спрятал ее тело в снегу в 75 км от Перми.
На следующий день злоумышленника удалось задержать. Оказалось, что девочку убил неоднократно судимый 46-летий местный житель. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщили в СКР.
Затем таксист убил школьницу и спрятал ее тело в снегу в 75 км от Перми.
На следующий день злоумышленника удалось задержать. Оказалось, что девочку убил неоднократно судимый 46-летий местный житель. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщили в СКР.
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