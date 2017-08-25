Четверо пострадавших из утонувшего автобуса находятся без сознания

Медики из Краснодара выехали к месту ЧП с автобусом, который упал в море с пирса на Кубани.
Для эвакуации пострадавших с места ЧП в поселке Волна Краснодарского края будет использоваться вертолет. К этому моменту известно о 20 спасенных рабочих. Четверо человек находятся в бессознательном состоянии, сообщает «Интерфакс».
На месте работают медицинские службы. В Темрюкскую центральную районную больницу госпитализированы 8 человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Источник в региональном правительстве: «Медицинские центры края готовы принять и оказать всю необходимую помощь пострадавшим в происшествии с автобусом. В ближайшее время к месту происшествия готовится отправка вертолета санавиации с бригадой специалистов».
Спасательная операция продолжается. К этому моменту известно уже о 14 погибших.
Всего в упавшем в море с 4-метровой высоты автобусе находились 35 человек — это рабочие, занимавшиеся строительством пирса «Таманьнефтегаз» в поселке Волна. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало нарушение правил дорожного движения.
На месте работают медицинские службы. В Темрюкскую центральную районную больницу госпитализированы 8 человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Источник в региональном правительстве: «Медицинские центры края готовы принять и оказать всю необходимую помощь пострадавшим в происшествии с автобусом. В ближайшее время к месту происшествия готовится отправка вертолета санавиации с бригадой специалистов».
Спасательная операция продолжается. К этому моменту известно уже о 14 погибших.
Всего в упавшем в море с 4-метровой высоты автобусе находились 35 человек — это рабочие, занимавшиеся строительством пирса «Таманьнефтегаз» в поселке Волна. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало нарушение правил дорожного движения.
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