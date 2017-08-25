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  • 25.08, 12:40

    В Киеве пытались взорвать памятник с вонзенным в карту России мечом

    4 комментария

    В Киеве пытались взорвать памятник с вонзенным в карту России мечом

    В Киеве пытались взорвать памятник с вонзенным в карту России мечом

    Антироссийский монумент в виде меча, вонзенного в карту России, пытались подорвать прошедшей ночью в Киеве.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя киевской полиции, неизвестные бросили в сторону памятника взрывное устройство. Сам монумент не пострадал, однако рядом с ним образовалась небольшая яма.

    Накануне этот же памятник был облит белой краской.

    смотретьВ Киеве облили белой краской памятник с вонзенным в карту РФ мечом
    В Киеве облили белой краской памятник с вонзенным в карту РФ мечом
    Монумент был установлен 15 августа в память о бойцах ВСУ, которые погибли в боях на востоке Украины. Памятник представляет собой меч, который вонзен в карту России, а у постамента находится плита с изображением ангела-защитника с крыльями цветов украинского флага. Монумент был создан на пожертвования украинских добровольцев, воевавших против ополченцев Донбасса.

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