В Киеве пытались взорвать памятник с вонзенным в карту России мечом

Антироссийский монумент в виде меча, вонзенного в карту России, пытались подорвать прошедшей ночью в Киеве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя киевской полиции, неизвестные бросили в сторону памятника взрывное устройство. Сам монумент не пострадал, однако рядом с ним образовалась небольшая яма.
Накануне этот же памятник был облит белой краской.
Монумент был установлен 15 августа в память о бойцах ВСУ, которые погибли в боях на востоке Украины. Памятник представляет собой меч, который вонзен в карту России, а у постамента находится плита с изображением ангела-защитника с крыльями цветов украинского флага. Монумент был создан на пожертвования украинских добровольцев, воевавших против ополченцев Донбасса.
Накануне этот же памятник был облит белой краской.
Монумент был установлен 15 августа в память о бойцах ВСУ, которые погибли в боях на востоке Украины. Памятник представляет собой меч, который вонзен в карту России, а у постамента находится плита с изображением ангела-защитника с крыльями цветов украинского флага. Монумент был создан на пожертвования украинских добровольцев, воевавших против ополченцев Донбасса.
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