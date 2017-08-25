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  • 25.08, 09:46

    Автобус с рабочими опрокинулся в море на Кубани: шесть погибших

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    Автобус с рабочими опрокинулся в море на Кубани: шесть погибших

    Автобус с рабочими опрокинулся в море на Кубани: шесть погибших

    ЧП произошло в Краснодарском крае: шесть человек погибли при падении автобуса с рабочими в море на Кубани.

    Автобус с рабочими «Таманьнефтегаза» упал в Керченский пролив. ЧП произошло недалеко от порта «Кавказ», причина произошедшего устанавливается.

    В МЧС подтвердили падение автобуса с людьми в море, уточнив, что инцидент произошел в поселке Волна.

    МЧС России по Краснодарскому краю: «В 08:07 мск от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди».

    В автобусе находились 20 человек, по предварительным данным, шестеро из них погибли, ведутся поисково-спасательные работы. Известно, что рабочие возвращались с вахты, передает «Интерфакс».

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