Автобус с рабочими опрокинулся в море на Кубани: шесть погибших

ЧП произошло в Краснодарском крае: шесть человек погибли при падении автобуса с рабочими в море на Кубани.
Автобус с рабочими «Таманьнефтегаза» упал в Керченский пролив. ЧП произошло недалеко от порта «Кавказ», причина произошедшего устанавливается.
В МЧС подтвердили падение автобуса с людьми в море, уточнив, что инцидент произошел в поселке Волна.
МЧС России по Краснодарскому краю: «В 08:07 мск от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди».
В автобусе находились 20 человек, по предварительным данным, шестеро из них погибли, ведутся поисково-спасательные работы. Известно, что рабочие возвращались с вахты, передает «Интерфакс».
В МЧС подтвердили падение автобуса с людьми в море, уточнив, что инцидент произошел в поселке Волна.
МЧС России по Краснодарскому краю: «В 08:07 мск от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди».
В автобусе находились 20 человек, по предварительным данным, шестеро из них погибли, ведутся поисково-спасательные работы. Известно, что рабочие возвращались с вахты, передает «Интерфакс».
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