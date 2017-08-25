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  • 25.08, 09:46
    В Приамурье отменили режим ЧС после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС. Амурская область, ГЭС, МЧС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Приамурье отменили режим ЧС после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

    В Приамурье отменили режим ЧС после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

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    В Приамурье отменили режим ЧС после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

    В Приамурье отменили режим ЧС после аварии на <nobr>Нижне-Бурейской</nobr> ГЭС

      Власти Амурской области в пятницу отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне в Бурейском районе из-за аварии на Нижне-Бурейской ГЭС. Угрозы для местного населения нет.

      В Бурейском районе Приамурья отменен режим ЧС и введен режим повышенной готовности, сообщили в региональном правительстве.

      В комиссии по ЧС назвали предварительную причину аварии — разрушение «пальца» левобережной опоры сегмента затвора. Это привело к подтоплению пристанционной площадки. По данным Минэнерго РФ, пострадавших в результате случившегося нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило, сообщает ТАСС.

      Районная администрация доложила о чрезвычайной ситуации на ГЭС только через два часа после случившегося. Молчание оперативных служб вызвало панику среди населения. Губернатор Амурской области поручил провести расследование и установить виновных.

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