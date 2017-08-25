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  • 25.08, 09:46
    Сирийские животноводы начали восстанавливать фермы в зонах деэскалации. Сирия, животные, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские животноводы начали восстанавливать фермы в зонах деэскалации

    Сирийские животноводы начали восстанавливать фермы в зонах деэскалации

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    Сирийские животноводы начали восстанавливать фермы в зонах деэскалации

    Сирийские животноводы начали восстанавливать фермы в зонах деэскалации

    Сирийские животноводы начали восстанавливать фермы в зонах деэскалации

      Создание зон деэскалации в Сирии позволило местным фермерам заняться восстановлением хозяйств.

      До войны в провинции Дераа разводили коз, овец и лошадей. Во время обстрелов большая часть поголовья погибла, уцелевшим животным не хватало корма. После освобождения земель от боевиков фермы восстанавливают практически с нуля.

      Шади аль-Кур, владелец коневодческого хозяйства: «До войны у меня было около 100 лошадей. Огромное хозяйство. А то, что вы сейчас видите, это лишь малая часть. Я очень счастлив, что удалось сохранить хотя бы четырех лошадей. Я уверен, что смогу возродить свое хозяйство».

      Хуссейн Али, фермер: «Мои пастухи несколько раз попадали под обстрелы за время войны. Животные гибли. Хорошо, что сейчас в нашей провинции наступил мир. Конечно, нам сложно, но мы привыкли уже. Уверен, что дальше будет лучше. Главное, чтобы мир сохранился».

      Впервые за последние годы в провинцию приехали ветеринары. Специалисты бесплатно помогают фермерам как можно быстрее восстановить поголовье.

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