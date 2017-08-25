Спасатели нашли пятерых детей в тувинской тайге

Поисковые группы нашли всех пятерых детей, пропавших сутки назад в тайге в Тандинском районе Тувы.
Все пятеро найденных детей живы. «С ними все нормально», — сообщила РИА Новости представитель МЧС республики Луиза Севил.
Ранее МЧС Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте 10- 14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. На поиски из Красноярска вылетел Ми-8 с собаками и спасателями. Детей искали более 80 человек, техника и беспилотные аппараты.
Ранее МЧС Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте 10- 14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. На поиски из Красноярска вылетел Ми-8 с собаками и спасателями. Детей искали более 80 человек, техника и беспилотные аппараты.
Комментарии