Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 09:46

    Спасатели нашли пятерых детей в тувинской тайге

    3 комментария
    Спасатели нашли пятерых детей в тувинской тайге

    Спасатели нашли пятерых детей в тувинской тайге

    Спасатели нашли пятерых детей в тувинской тайге

    Поисковые группы нашли всех пятерых детей, пропавших сутки назад в тайге в Тандинском районе Тувы.

    Все пятеро найденных детей живы. «С ними все нормально», — сообщила РИА Новости представитель МЧС республики Луиза Севил.

    Ранее МЧС Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте 10- 14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. На поиски из Красноярска вылетел Ми-8 с собаками и спасателями. Детей искали более 80 человек, техника и беспилотные аппараты.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru