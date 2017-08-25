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  • 25.08, 09:46

    Пропавших в тувинской тайге пятерых детей ищут вертолет и беспилотники

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    Пропавших в тувинской тайге пятерых детей ищут вертолет и беспилотники

    Пропавших в тувинской тайге пятерых детей ищут вертолет и беспилотники

    МЧС в несколько раз увеличивает группировку спасателей, задействованных в поисках потерявшихся в тайге пятерых детей.

    Сообщение пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ: «Дополнительный людской ресурс привлекает местная администрация. В самое ближайшее время численность поискового отряда будет увеличена до 220 человек, в том числе 50 профессиональных спасателей МЧС России из Кызыла, Абакана, Красноярска».

    На сайте регионального управления МЧС появилась информация о том, что в поисковой операции уже задействованы 5 беспилотных летательных аппаратов.

    Ранее стало известно, что пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет день назад самовольно ушли в тайгу за кедровыми шишками и не вернулись. В поисках принимают участие спасатели, полицейские, волонтеры и родственники пропавших школьников.

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