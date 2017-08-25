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  • 25.08, 09:46
    Сброс воды на Нижне-Бурейской ГЭС произошел из-за разрушенного «пальца». Амурская область, ГЭС, МЧС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСброс воды на Нижне-Бурейской ГЭС произошел из-за разрушенного «пальца»

    Сброс воды на Нижне-Бурейской ГЭС произошел из-за разрушенного «пальца»

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    • Фото РИА Новости, Алексей Бабушкин
    Сброс воды на <nobr>Нижне-Бурейской</nobr> ГЭС произошел <nobr>из-за</nobr> разрушенного «пальца»

    Сброс воды на Нижне-Бурейской ГЭС произошел из-за разрушенного «пальца»

    Сброс воды на <nobr>Нижне-Бурейской</nobr> ГЭС произошел <nobr>из-за</nobr> разрушенного «пальца»
    • Фото РИА Новости, Алексей Бабушкин

      • Авария на Нижне-Бурейской ГЭС, по предварительным данным, произошла из-за разрушения фрагмента левобережной опоры, что вызвало неконтролируемый сброс воды.

      Губернатор Амурской области Александр Козлов потребовал выяснить причины, по которым информация о происшествии на Нижне-Бурейской ГЭС, где произошло разрушение одного из затворов, поступила оперативным службам с опозданием на два часа.

      Первая информация от главы Бурейского района об аварии поступила в правительство области в 21:30 (15:30 мск) — на два часа и пять минут позже того времени, когда произошло ЧП. Задержка не позволила организовать весь комплекс мероприятий по защите и информированию населения.

      Сейчас комиссия по чрезвычайным ситуация установила предварительную причину аварии, сообщает «Интерфакс».

      Алексей Венглинский, зампред правительства Амурской области: «По предварительным данным, причиной аварии стало разрушение „пальца“ левобережной опоры сегмента затвора №1 с разрушением привода и обрушением затвора в нижний бьеф (участок реки, примыкающий к плотине). В результате через поврежденный затвор начался неконтролируемый сброс воды в объеме 2,6 тысяч кубометров в секунду».

      В зоне ЧП был введен режим ЧС, однако затопленной оказалась лишь пристанционная площадка — жилую зону решили не эвакуировать. В РусГидро отметили, что уровень сбросов не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению.

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