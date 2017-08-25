В Москве на рекордной высоте прошел концерт органной музыки

В столице прошел органный концерт, который будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как шоу на самой большой высоте над уровнем земли.

В одном из небоскребов комплекса «Москва-Сити» на высоте 220 метров звучали саундтреки из известных фильмов, а также шедевры Грига, Свиридова и Чайковского.



Организаторы мероприятия сообщили, что они намеренно устраивает классические концерты на необычных площадках, чтобы разрушить стереотип о «скучной академичности» классической музыки.

