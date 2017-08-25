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  • 25.08, 09:46
    В Москве на рекордной высоте прошел концерт органной музыки. Книга Гиннесса, Москва, Москва-Сити, музыка и музыканты, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве на рекордной высоте прошел концерт органной музыки

    В Москве на рекордной высоте прошел концерт органной музыки

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    В Москве на рекордной высоте прошел концерт органной музыки

    В Москве на рекордной высоте прошел концерт органной музыки

    В Москве на рекордной высоте прошел концерт органной музыки

      В столице прошел органный концерт, который будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как шоу на самой большой высоте над уровнем земли.

      В одном из небоскребов комплекса «Москва-Сити» на высоте 220 метров звучали саундтреки из известных фильмов, а также шедевры Грига, Свиридова и Чайковского.

      Организаторы мероприятия сообщили, что они намеренно устраивает классические концерты на необычных площадках, чтобы разрушить стереотип о «скучной академичности» классической музыки.

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