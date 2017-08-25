МЧС: в Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров

Пожарным удалось справиться с природными пожарами в Волгоградской области, несмотря на
30-градусную жару и шквалистый ветер.
Ситуацию с природными пожарами в Волгоградской области удалось стабилизировать. В регионе не осталось ни одного действующего очага возгорания, сообщили в региональном управлении МЧС.
Олег Гребенюк, начальник регионального главка МЧС РФ: «Обстановка стабилизирована, действующих очагов возгорания нет. Проводится дотушивание локализованных очагов».
Наиболее сложными были минувшие двое суток, когда из-за 30-градусной жары и ураганного ветра, пламя стало быстро распространяться. На пути огня оказалось более 20 населенных пунктов, в которых проживают почти 600 тысяч человек.
Для оперативной локализации пожаров пришлось привлечь авиацию. А на земле работали свыше шести тысяч спасателей и военнослужащих.
Ранее стало известно, что в Ольховском районе в огне погибли супруги-пенсионеры. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Большего числа жертв удалось избежать, благодаря работе спасателей, эвакуировавших из опасной зоны детские лагеря и целые поселки.
Олег Гребенюк, начальник регионального главка МЧС РФ: «Обстановка стабилизирована, действующих очагов возгорания нет. Проводится дотушивание локализованных очагов».
Наиболее сложными были минувшие двое суток, когда из-за 30-градусной жары и ураганного ветра, пламя стало быстро распространяться. На пути огня оказалось более 20 населенных пунктов, в которых проживают почти 600 тысяч человек.
Для оперативной локализации пожаров пришлось привлечь авиацию. А на земле работали свыше шести тысяч спасателей и военнослужащих.
Ранее стало известно, что в Ольховском районе в огне погибли супруги-пенсионеры. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Большего числа жертв удалось избежать, благодаря работе спасателей, эвакуировавших из опасной зоны детские лагеря и целые поселки.
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