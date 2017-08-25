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  • 25.08, 09:46
    МЧС: в Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров. Волгоградская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС: в Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров

    МЧС: в Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров

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    МЧС: в Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров

    МЧС: в Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров

    МЧС: в Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров

      Пожарным удалось справиться с природными пожарами в Волгоградской области, несмотря на 30-градусную жару и шквалистый ветер.

      Ситуацию с природными пожарами в Волгоградской области удалось стабилизировать. В регионе не осталось ни одного действующего очага возгорания, сообщили в региональном управлении МЧС.

      Олег Гребенюк, начальник регионального главка МЧС РФ: «Обстановка стабилизирована, действующих очагов возгорания нет. Проводится дотушивание локализованных очагов».

      Наиболее сложными были минувшие двое суток, когда из-за 30-градусной жары и ураганного ветра, пламя стало быстро распространяться. На пути огня оказалось более 20 населенных пунктов, в которых проживают почти 600 тысяч человек.

      Для оперативной локализации пожаров пришлось привлечь авиацию. А на земле работали свыше шести тысяч спасателей и военнослужащих.

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