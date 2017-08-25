Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 06:32

    В США преступника казнили инъекцией нового препарата

    2 комментария

    В США преступника казнили инъекцией нового препарата

    В США преступника казнили инъекцией нового препарата

    Власти штата Флорида привели в исполнение приговор, казнив мужчину инъекцией не применявшегося до этого времени препарата.

    По сведениям Associated Press, 53-летний Марк Асэй стал первым осужденным, казненным во Флориде за расистские преступления. Он был признан виновным в убийстве в 1987 году двоих человек: афроамериканца и латиноамериканца. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции, для которой был использован этомидат.

    Напомним, ранее смертельная инъекция, с помощью которой в большинстве случаев в США приводили приговор в исполнение, содержала препарат мидазолам. Однако большинство фармацевтических компаний, как американских, так и зарубежных, отказались от поставок этого препарата в те американские штаты, в которых практикуется смертная казнь.

    Верховный судом США разрешил использование для смертельных инъекций этомидата. Однако многие эксперты утверждают, что препарат не прошел соответствующих испытаний для того, чтобы стать заменой мидазоламу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru