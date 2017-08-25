В США преступника казнили инъекцией нового препарата

Власти штата Флорида привели в исполнение приговор, казнив мужчину инъекцией не применявшегося до этого времени препарата.
По сведениям Associated Press, 53-летний Марк Асэй стал первым осужденным, казненным во Флориде за расистские преступления. Он был признан виновным в убийстве в 1987 году двоих человек: афроамериканца и латиноамериканца. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции, для которой был использован этомидат.
Напомним, ранее смертельная инъекция, с помощью которой в большинстве случаев в США приводили приговор в исполнение, содержала препарат мидазолам. Однако большинство фармацевтических компаний, как американских, так и зарубежных, отказались от поставок этого препарата в те американские штаты, в которых практикуется смертная казнь.
Верховный судом США разрешил использование для смертельных инъекций этомидата. Однако многие эксперты утверждают, что препарат не прошел соответствующих испытаний для того, чтобы стать заменой мидазоламу.
Напомним, ранее смертельная инъекция, с помощью которой в большинстве случаев в США приводили приговор в исполнение, содержала препарат мидазолам. Однако большинство фармацевтических компаний, как американских, так и зарубежных, отказались от поставок этого препарата в те американские штаты, в которых практикуется смертная казнь.
Верховный судом США разрешил использование для смертельных инъекций этомидата. Однако многие эксперты утверждают, что препарат не прошел соответствующих испытаний для того, чтобы стать заменой мидазоламу.
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