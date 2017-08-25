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  • 25.08, 06:32

    МЧС: в тувинской тайге пропали пятеро детей

    1 комментарий

    МЧС: в тувинской тайге пропали пятеро детей

    МЧС: в тувинской тайге пропали пятеро детей

    В Тандинском районе Тувы идет поисковая операция. Спасатели и волонтеры ищут пятерых детей, сутки назад потерявшихся в тайге.

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ, пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет самовольно ушли в тайгу и не вернулись.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Тува: «В Тандинском районе Тувы спасатели ищут потерявшихся в лесу пятерых детей. Они накануне самовольно ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись».

    К поисковым работам привлечены кинологи с собаками и волонтеры, полиция и родственники потерявшихся детей. Задействованы 13 единиц техники, в ближайшее время к ней добавится беспилотный летательный аппарат.

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