МАК завершил расследование причин крушения Ми-8 на Ямале

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения вертолета
Ми-8, который в октябре прошлого года совершил жесткую посадку на Ямале. Тогда погибли 19 человек, еще трое пострадали.
В МАК заявили, что причиной крушения вертолета Ми-8Т авиакомпании «Скол» 21 октября 2016 года стала ошибка пилотирования. По мнению экспертов, причиной трагедии стали действия экипажа. В том числе, потеря пространственной ориентации в ночных условиях при сплошной облачности.
Также результаты расследования показали, что посадку пилоты выполняли вынужденно, из-за нехватки топлива.
В МАК также уверены, что у летного состава были проблемы с подготовкой, и что отбор по профессиональным качествам проводился на недостаточном уровне. В авиакомпании «Скол», которой принадлежал вертолет, выявлены недоработки в системе управления безопасностью полетов, заключили в Межгосударственном авиационном комитете.
Напомним, Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились 22 человека, вечером 21 октября 2016 года совершил жесткую посадку в районе поселка Уренгой. 19 человек погибли, трое выжили.
Также результаты расследования показали, что посадку пилоты выполняли вынужденно, из-за нехватки топлива.
В МАК также уверены, что у летного состава были проблемы с подготовкой, и что отбор по профессиональным качествам проводился на недостаточном уровне. В авиакомпании «Скол», которой принадлежал вертолет, выявлены недоработки в системе управления безопасностью полетов, заключили в Межгосударственном авиационном комитете.
Напомним, Ми-8 авиакомпании «Скол», на борту которого находились 22 человека, вечером 21 октября 2016 года совершил жесткую посадку в районе поселка Уренгой. 19 человек погибли, трое выжили.
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