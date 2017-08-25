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  • 25.08, 06:32

    ДНР: ВСУ нарушили «школьное» перемирие через полчаса после его начала

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    ДНР: ВСУ нарушили «школьное» перемирие через полчаса после его начала

    ДНР: ВСУ нарушили «школьное» перемирие через полчаса после его начала

    На Украине вступило в силу «школьное» перемирие. Украинские силовики обстреляли Донецк через полчаса после начала действия режима прекращения огня.

    В ДНР рассказали о «школьном» перемирии, вступившем в силу с полуночи 25 августа. Как цитирует РИА Новости, обстановка на линии соприкосновения «относительно стабилизировалась».

    Сообщение пресс-службы оперативного командования ДНР: «По состоянию на 00:30 минут 25 августа отмечается относительная стабилизация по линии соприкосновения. Но, между тем, был зафиксирован обстрел западных окраин Донецка из крупнокалиберного стрелкового оружия».

    смотретьКонтактная группа договорилась о «школьном» перемирии в Донбассе
    Контактная группа договорилась о «школьном» перемирии в Донбассе
    Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, но обстрелы не прекращались. Например, «хлебное» перемирие вступило в силу 24 июня и должно было соблюдаться до конца августа, во время уборки урожая. Однако украинские силовики регулярно нарушали условия режима прекращения огня. 23 августа стороны заключили «школьное» перемирие, которое должно стать бессрочным.

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