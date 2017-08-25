ДНР: ВСУ нарушили «школьное» перемирие через полчаса после его начала

На Украине вступило в силу «школьное» перемирие. Украинские силовики обстреляли Донецк через полчаса после начала действия режима прекращения огня.
В ДНР рассказали о «школьном» перемирии, вступившем в силу с полуночи 25 августа. Как цитирует РИА Новости, обстановка на линии соприкосновения «относительно стабилизировалась».
Сообщение пресс-службы оперативного командования ДНР: «По состоянию на 00:30 минут 25 августа отмечается относительная стабилизация по линии соприкосновения. Но, между тем, был зафиксирован обстрел западных окраин Донецка из крупнокалиберного стрелкового оружия».
Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, но обстрелы не прекращались. Например, «хлебное» перемирие вступило в силу 24 июня и должно было соблюдаться до конца августа, во время уборки урожая. Однако украинские силовики регулярно нарушали условия режима прекращения огня. 23 августа стороны заключили «школьное» перемирие, которое должно стать бессрочным.
Сообщение пресс-службы оперативного командования ДНР: «По состоянию на 00:30 минут 25 августа отмечается относительная стабилизация по линии соприкосновения. Но, между тем, был зафиксирован обстрел западных окраин Донецка из крупнокалиберного стрелкового оружия».
Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, но обстрелы не прекращались. Например, «хлебное» перемирие вступило в силу 24 июня и должно было соблюдаться до конца августа, во время уборки урожая. Однако украинские силовики регулярно нарушали условия режима прекращения огня. 23 августа стороны заключили «школьное» перемирие, которое должно стать бессрочным.
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