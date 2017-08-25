ООН: при посадке Ил-76 в Южном Судане погиб 5-летний ребенок

В ООН прокомментировали авипроисшествие, в результате которого в столице Южного Судана погибла пятилетняя девочка, а еще двое детей и две женщины получили травмы.
В ООН выразили соболезнования семье погибшего ребенка и пообещали оказать пострадавшим всю возможную помощь. Сообщение об этом размещено на сайте Всемирной продовольственной программы ООН.
Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН: «Представители Всемирной продовольственной программы ООН подтвердил, что пятилетняя девочка погибла, когда один из самолетов, который доставлял гуманитарную помощь, совершал посадку в аэропорту в очень плохую погоду».
Об экипаже, управлявшим самолетом, информации не приводится.
Стефан Дюжаррик: «Самолет задел дерево, а затем металлическую крышу одноэтажного дома, пытаясь приземлиться в аэропорту Джубы в условиях сильного дождя и плохой видимости. Когда самолет стал резко набирать высоту, реактивная струя от двигателя повредила еще один дом».
Ил-76 с поврежденным в результате происшествия шасси совершил аварийную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде. Ведется расследование причин происшествия. Уже известно, что в момент аварии была сильная гроза.
Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН: «Представители Всемирной продовольственной программы ООН подтвердил, что пятилетняя девочка погибла, когда один из самолетов, который доставлял гуманитарную помощь, совершал посадку в аэропорту в очень плохую погоду».
Об экипаже, управлявшим самолетом, информации не приводится.
Стефан Дюжаррик: «Самолет задел дерево, а затем металлическую крышу одноэтажного дома, пытаясь приземлиться в аэропорту Джубы в условиях сильного дождя и плохой видимости. Когда самолет стал резко набирать высоту, реактивная струя от двигателя повредила еще один дом».
Ил-76 с поврежденным в результате происшествия шасси совершил аварийную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде. Ведется расследование причин происшествия. Уже известно, что в момент аварии была сильная гроза.
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