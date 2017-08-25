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  • 25.08, 02:52
    МЧС: авария на Нижне-Бурейской ГЭС не представляет угрозу для населения. Амурская область, ГЭС, МЧС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС: авария на Нижне-Бурейской ГЭС не представляет угрозу для населения

    МЧС: авария на Нижне-Бурейской ГЭС не представляет угрозу для населения

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    МЧС: авария на <nobr>Нижне-Бурейской</nobr> ГЭС не представляет угрозу для населения

    МЧС: авария на Нижне-Бурейской ГЭС не представляет угрозу для населения

    МЧС: авария на <nobr>Нижне-Бурейской</nobr> ГЭС не представляет угрозу для населения

      На Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария, которая вызвала настоящую панику. По неизвестным пока причинам, был поврежден один из пяти затворов плотины и вода хлынула на территорию строящейся станции.

      Стали появляться сообщения о возможном затоплении ближайших сел. Но на срочном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено людей не эвакуировать. Затопленной оказалась лишь пристанционная площадка. Сейчас вода с нее постепенно уходит, угрозы для населенных пунктов нет.

      На сайте ГУ МЧС по Амурской области подчеркивается, что уровень сбросов воды не представляет угрозы для населенных пунктов. Пострадавших в результате происшествия нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

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