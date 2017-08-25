Почему президенту Америки объявили
интернет-войну и собирают на это миллиард долларов? И кто и зачем предложил заклеить Трампу рот?
Тучи сгущаются над Дональдом Трампом, который был против антироссийских санкций и лично просил ключевых конгрессменов не голосовать за новый закон, но потерпел неудачу и лишь рассорился с однопартийцами. В стране все чаще слышится слово «импичмент». За отставку президента уже собирают подписи. А есть те, кто объявил ему войну в Интернете. Например, бывшая сотрудница ЦРУ, которая собирает не подписи, а деньги, чтобы выкупить Twitter и закрыть микроблог президента. Репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Трамп заявил, что согласен отказаться от Twitter только в случае, если журналисты будут писать о нем объективно. То есть, в его понимании, никогда. Любопытно, что в своих твиттах Трамп использует нехитрый набор слов: чаще всего это «лживый», «печально», «плохо», «слабый». Комбинируя их, Трамп способен выдавать сообщения, которые потом обсуждает вся мировая пресса.
Бывшая сотрудница ЦРУ решила выкупить Twitter и заблокировать блог Дональда Трампа. Чтобы не грозил там войной Северной Корее, не ругался с китайцами и не бранил прессу. И вообще, «сам не позорился и страну не позорил». Как ни крути, а произнесла она вслух то, о чем мечтают и приближенные Трампа.
Киллиан Конвей, советник президента США: «Кто я такая, чтобы учить взрослого человека, что ему писать в Twitter».
Американские элиты нервничают, ведь он пишет, «что приходит в голову». Разве так поступает политик? Нельзя же отделить Трампа-человека, от Трампа-президента. А значит его твитты — это официальные заявления. И первая женщина-госсекретарь — Мадлен Олбрайт — укоризненно качает головой и вздыхает.
Мадлен Олбрайт, госсекретарь США в 1997–2001 гг. : «Я постараюсь быть вежливой. Позвольте мне просто сказать, что я очень обеспокоена этими твиттами».
Твитты Трампа, и правда, часто «не президентские». За словом он в карман не лезет, рубит с плеча, откровенно хамит. И собственный Twitter Трампа — едва ли не главный его враг.
Михаил Таратута, журналист: «Твитты, которые он всем рассылает по любому поводу, едва встав с постели, они вредят. Если бы Трампу закрыть рот и руки связать, чтоб он твитты не посылал, у него был бы гораздо более высокий рейтинг».
Трамп охотнее пишет сообщения, чем дает телеинтервью. Тем более, что прессу он откровенно не жалует. По его словам, что ни репортаж, то «фейковые новости». За это его блестяще высмеивают в вечернем шоу.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Трамп заявил, что согласен отказаться от Twitter только в случае, если журналисты будут писать о нем объективно. То есть, в его понимании, никогда. Любопытно, что в своих твиттах Трамп использует нехитрый набор слов: чаще всего это «лживый», «печально», «плохо», «слабый». Комбинируя их, Трамп способен выдавать сообщения, которые потом обсуждает вся мировая пресса.
Бывшая сотрудница ЦРУ решила выкупить Twitter и заблокировать блог Дональда Трампа. Чтобы не грозил там войной Северной Корее, не ругался с китайцами и не бранил прессу. И вообще, «сам не позорился и страну не позорил». Как ни крути, а произнесла она вслух то, о чем мечтают и приближенные Трампа.
Киллиан Конвей, советник президента США: «Кто я такая, чтобы учить взрослого человека, что ему писать в Twitter».
Американские элиты нервничают, ведь он пишет, «что приходит в голову». Разве так поступает политик? Нельзя же отделить Трампа-человека, от Трампа-президента. А значит его твитты — это официальные заявления. И первая женщина-госсекретарь — Мадлен Олбрайт — укоризненно качает головой и вздыхает.
Мадлен Олбрайт, госсекретарь США в 1997–2001 гг. : «Я постараюсь быть вежливой. Позвольте мне просто сказать, что я очень обеспокоена этими твиттами».
Твитты Трампа, и правда, часто «не президентские». За словом он в карман не лезет, рубит с плеча, откровенно хамит. И собственный Twitter Трампа — едва ли не главный его враг.
Михаил Таратута, журналист: «Твитты, которые он всем рассылает по любому поводу, едва встав с постели, они вредят. Если бы Трампу закрыть рот и руки связать, чтоб он твитты не посылал, у него был бы гораздо более высокий рейтинг».
Трамп охотнее пишет сообщения, чем дает телеинтервью. Тем более, что прессу он откровенно не жалует. По его словам, что ни репортаж, то «фейковые новости». За это его блестяще высмеивают в вечернем шоу.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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