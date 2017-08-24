Полиция нейтрализовала «безумного дедушку», взявшего заложников в Чарлстоне

Власти американского города Чарлстон в Южной Каролине сообщили, что захват заложников в ресторане в центре города не был связан с терроризмом.
Как передает телеканал CBS News, полиция нейтрализовала вооруженного мужчину, захватившего заложников в ресторане в центре города Чарлстон. Один человек погиб. Преступник ранен и находится в реанимации. Взятые в заложники посетители ресторана освобождены.
Джон Текленберг, мэр города Чарлстон: «Один человек был убит. Стрелок находится в критическом состоянии. Он был ранен полицейскими».
Мэр также подчеркнул, что произошедшее не имеет отношения к терроризму. Преступление совершил бывший сотрудник ресторана.
Джон Текленберг: «Это не террористический акт, это не преступление на почве расовой ненависти. Вооруженное нападение совершил недовольный сотрудник ресторана».
Прибывшие к месту преступления полицейские ранили нападавшего и освободили нескольких посетителей, которых преступник удерживал в качестве заложников.
Ранее очевидцы сообщили, что заложников в ресторане захватил пожилой афроамериканец «похожий на безумного дедушку» в фартуке и с револьвером в руке. Он кричал, что в Чарлстоне теперь «новый босс». Полиция оцепила квартал и попыталась вступить в переговоры с преступником.
Джон Текленберг, мэр города Чарлстон: «Один человек был убит. Стрелок находится в критическом состоянии. Он был ранен полицейскими».
Мэр также подчеркнул, что произошедшее не имеет отношения к терроризму. Преступление совершил бывший сотрудник ресторана.
Джон Текленберг: «Это не террористический акт, это не преступление на почве расовой ненависти. Вооруженное нападение совершил недовольный сотрудник ресторана».
Прибывшие к месту преступления полицейские ранили нападавшего и освободили нескольких посетителей, которых преступник удерживал в качестве заложников.
Ранее очевидцы сообщили, что заложников в ресторане захватил пожилой афроамериканец «похожий на безумного дедушку» в фартуке и с револьвером в руке. Он кричал, что в Чарлстоне теперь «новый босс». Полиция оцепила квартал и попыталась вступить в переговоры с преступником.
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