Компания SpaceX вывела на орбиту спутник и вернула первую ступень ракеты

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела в четверг на орбиту тайваньский спутник зондирования Земли Formosat 5.
Старт ракеты Falcon 9 состоялся в 11:50 (21:50 по Москве) с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Ракета успешно вывела на орбиту тайваньский спутник Formosat 5. Аппарат будет собирать данные для предупреждения стихийных бедствий, мониторинга окружающей среды, а также научных исследований.
На сайте SpaceX также сообщается, что компании удалось успешно осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты. Она приземлилась на гигантскую плавучую платформу в Тихом океане и будет использована вновь при новых запусках.
На сайте SpaceX также сообщается, что компании удалось успешно осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты. Она приземлилась на гигантскую плавучую платформу в Тихом океане и будет использована вновь при новых запусках.
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