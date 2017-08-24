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  • 25.08, 02:52
    Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве. ДТП, НАТО, Польша. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

    Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

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    Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

    Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

    Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

      Как сообщила польская полиция, в аварию попал один из автомобилей из колонны, перевозившей генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

      По информации полиции Варшавы, 4 человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля сопровождения колонны Бюро охраны правительства в Варшаве, в одной из машин которой находился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

      В полиции уточнили, что в аварию попал полицейский автомобиль, сопровождавший кортеж. Пострадали двое полицейских, а также пешеход и водитель другого автомобиля.

      Сильвестр Марчак, представитель столичной комендатуры полиции: «Полиция помогала осуществлять охрану. Ни одна из правительственных машин не получила повреждений».


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