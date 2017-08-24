Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

Как сообщила польская полиция, в аварию попал один из автомобилей из колонны, перевозившей генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По информации полиции Варшавы, 4 человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля сопровождения колонны Бюро охраны правительства в Варшаве, в одной из машин которой находился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.
В полиции уточнили, что в аварию попал полицейский автомобиль, сопровождавший кортеж. Пострадали двое полицейских, а также пешеход и водитель другого автомобиля.
Сильвестр Марчак, представитель столичной комендатуры полиции: «Полиция помогала осуществлять охрану. Ни одна из правительственных машин не получила повреждений».
В полиции уточнили, что в аварию попал полицейский автомобиль, сопровождавший кортеж. Пострадали двое полицейских, а также пешеход и водитель другого автомобиля.
Сильвестр Марчак, представитель столичной комендатуры полиции: «Полиция помогала осуществлять охрану. Ни одна из правительственных машин не получила повреждений».
BOR: radiowóz eskortujący kolumnę #BOR uczestniczył w kolizji w #Warszawie. #Media podają, że w kolumnie jechał sekretarz generalny #NATO. pic.twitter.com/7AI5KsjVu9— PAP (@PAPinformacje) 24 августа 2017 г.
Комментарии