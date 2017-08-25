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  • 25.08, 02:51

    Следователи получили от России дополнительные данные о крушении MH17

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    • Фото РИА Новости
    Следователи получили от России дополнительные данные о крушении MH17

    Следователи получили от России дополнительные данные о крушении MH17

    Следователи получили от России дополнительные данные о крушении MH17
  • Фото РИА Новости

    • Россия передала международным следователям дополнительные данные о крушении под Донецком самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines.

    В голландской прокуратуре, представители которой входят в Совместную следственную группу, занимающуюся расследованием авиакатастрофы рейса MH17, сообщили, что получили от России дополнительные данные с радаров в момент трагедии.

    Речь идет о дополнительных радиолокационных данных, а также инструкции к программному обеспечению по расшифровке данных. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нидерландов.

    В прокуратуре также напомнили, что данные, которые были предоставлены Россией в октябре 2016 года, были предоставлены не в формате ASTERIX, разработанном Европейской организацией по безопасности воздушной навигации. В ближайшее время дополнительная информация, предоставленная Россией, будет расшифрована и детально изучена.

    Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.

    Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что самолет поразила ракета серии 9М38, якобы выпущенная из ЗРК «Бук» из района от населенного пункта Первомайское, который, по их сведениям, находился под контролем ополченцев. В докладе также утверждалось, что ЗРК «Бук» «был доставлен из России, а потом возвращен обратно». В МИД России о заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны исключительно на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, включая комплексы «Бук», подтверждают, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинской армии.

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