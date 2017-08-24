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  • 24.08, 22:38

    В поселке Внуково столкнулись 2 пассажирских автобуса

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    В поселке Внуково столкнулись 2 пассажирских автобуса

    В поселке Внуково столкнулись 2 пассажирских автобуса

    В результате столкновения двух автобусов в поселке Внуково пострадали не менее четырех человек.

    Сообщение пресс-службы Управления ГИБДД по Москве: «В результате столкновения двух автобусов в поселке Внуково пострадали четыре человека».

    Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Причины столкновения автобусов на пересечении улицы Центральная и Киевского шоссе в поселке Внуково в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД.

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