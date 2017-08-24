В поселке Внуково столкнулись 2 пассажирских автобуса

В результате столкновения двух автобусов в поселке Внуково пострадали не менее четырех человек.

Сообщение пресс-службы Управления ГИБДД по Москве: «В результате столкновения двух автобусов в поселке Внуково пострадали четыре человека».



Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Причины столкновения автобусов на пересечении улицы Центральная и Киевского шоссе в поселке Внуково в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД.

