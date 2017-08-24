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  • 24.08, 22:37

    Учительница физкультуры силой заставила школьницу сесть на шпагат: видео

    1 комментарий
    • Фото: NBCLA /facebook.com
    Учительница физкультуры силой заставила школьницу сесть на шпагат: видео

    Учительница физкультуры силой заставила школьницу сесть на шпагат: видео

    Учительница физкультуры силой заставила школьницу сесть на шпагат: видео
  • Фото: NBCLA /facebook.com

    • В США выясняют обстоятельства происшествия на уроке физкультуры, во время которого девочку заставили сесть на шпагат.

    Громкий скандал разгорелся из-за инцидента, произошедшего в одной из школ города Денвер (штат Колорадо). Учительница и несколько школьниц держали восьмиклассницу и силой заставляли ее сесть на шпагат. При этом девочка не переставала плакать и просить ее отпустить.

    Пострадавшая девочка и ее родственники заявили, что дадут комментарий позже. Школа ведет расследование инцидента, сообщает сайт «Вести.Ru».

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