«Безумный дедушка» захватил заложников в ресторане в Южной Каролине

Вооруженный мужчина захватил заложников в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина.
По данным местных властей, заложники захвачены в одном из ресторанов в центре города, а захватчик — это «рассерженный сотрудник» заведения.
Очевидцы рассказали, что преступник — пожилой афроамериканец в фартуке и с револьвером в руке — вышел из кухни ресторана, заявил, что в Чарлстоне теперь «новый босс», и приказал гостям убираться. По их словам, он выглядел «как обычный дедушка, но у него был безумный вид», сообщает местное издание Post and Courier of Charleston.
Была слышна стрельба, по крайней мере один человек ранен. Район происшествия оцеплен, на место выдвинулся отряд спецназа. С захватчиком ведут переговоры. Мэр города заявил, что речь не идет о теракте или проявлении расизма.
Очевидцы рассказали, что преступник — пожилой афроамериканец в фартуке и с револьвером в руке — вышел из кухни ресторана, заявил, что в Чарлстоне теперь «новый босс», и приказал гостям убираться. По их словам, он выглядел «как обычный дедушка, но у него был безумный вид», сообщает местное издание Post and Courier of Charleston.
Была слышна стрельба, по крайней мере один человек ранен. Район происшествия оцеплен, на место выдвинулся отряд спецназа. С захватчиком ведут переговоры. Мэр города заявил, что речь не идет о теракте или проявлении расизма.
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