Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 22:38
    «Безумный дедушка» захватил заложников в ресторане в Южной Каролине. заложники, стрельба, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Безумный дедушка» захватил заложников в ресторане в Южной Каролине

    «Безумный дедушка» захватил заложников в ресторане в Южной Каролине

    комментировать
    «Безумный дедушка» захватил заложников в ресторане в Южной Каролине

    «Безумный дедушка» захватил заложников в ресторане в Южной Каролине

    «Безумный дедушка» захватил заложников в ресторане в Южной Каролине

      Вооруженный мужчина захватил заложников в американском городе Чарлстон, штат Южная Каролина.

      По данным местных властей, заложники захвачены в одном из ресторанов в центре города, а захватчик — это «рассерженный сотрудник» заведения.

      Очевидцы рассказали, что преступник — пожилой афроамериканец в фартуке и с револьвером в руке — вышел из кухни ресторана, заявил, что в Чарлстоне теперь «новый босс», и приказал гостям убираться. По их словам, он выглядел «как обычный дедушка, но у него был безумный вид», сообщает местное издание Post and Courier of Charleston.

      Была слышна стрельба, по крайней мере один человек ранен. Район происшествия оцеплен, на место выдвинулся отряд спецназа. С захватчиком ведут переговоры. Мэр города заявил, что речь не идет о теракте или проявлении расизма.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru