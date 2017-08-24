Россияне стали есть больше тортов и пирожных

Россияне после двухлетнего перерыва снова покупают торты и пирожные, показало исследование.
Россияне увеличили потребление тортов и пирожных. В июне масса десертов на одного человека составила 2 кг в год, хотя этот показатель все еще ниже докризисного в 2,5 кг в год. Как сообщили «Интерфаксу» в Центре исследований кондитерского рынка, рост производства тортов и пирожных в первой половине 2017 года составил 8,6% до 184,1 тонн, и это самая высокая динамика среди всех кондитерских изделий.
Рост производства и потребления десертов начался относительно недавно. В последние два года эта отрасль переживала спад. Эксперты считают, что снижение потребления связано с высокими ценами на торты и пирожные. Россияне покупали меньше сладостей или выбирали изделия с меньшим весом. Производители подстроились под запросы покупателей и начали выпускать торты и пирожные меньшего веса или в меньших упаковках. так, до 2012 года средний вес торта составлял 900–1000 граммов, сейчас же популярны торты массой в 500 граммов. Кроме того, люди чаще покупают порционные десерты, рассчитанные на одного.
Лидером по выпуску тортов и пирожных стал Центральный федеральный округ, в основном за счет Москвы и Московской области. Самый дорогой торт в Москве можно было купить в июне по цене 553,5 рубля за килограмм. Самые дешевые торты и пирожные продавали в июне в Северо-Кавказском федеральном округе (360,9 рубля за килограмм).
Рост производства и потребления десертов начался относительно недавно. В последние два года эта отрасль переживала спад. Эксперты считают, что снижение потребления связано с высокими ценами на торты и пирожные. Россияне покупали меньше сладостей или выбирали изделия с меньшим весом. Производители подстроились под запросы покупателей и начали выпускать торты и пирожные меньшего веса или в меньших упаковках. так, до 2012 года средний вес торта составлял 900–1000 граммов, сейчас же популярны торты массой в 500 граммов. Кроме того, люди чаще покупают порционные десерты, рассчитанные на одного.
Лидером по выпуску тортов и пирожных стал Центральный федеральный округ, в основном за счет Москвы и Московской области. Самый дорогой торт в Москве можно было купить в июне по цене 553,5 рубля за килограмм. Самые дешевые торты и пирожные продавали в июне в Северо-Кавказском федеральном округе (360,9 рубля за килограмм).
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