«Ленфильм» собирает молодые таланты

Петербургская киностудия объявила о создании открытой площадки для талантливой молодежи.

Дискуссионный клуб «Ленфильма» уже с начала сентября должен объединить зрителей, профессионалов и творческую молодежь на территории старейшей киностудии страны. Эти и другие «ленфильмовские» проекты в преддверии Дня российского кино (его отметят уже 27 августа) представил директор компании Эдуард Пичугин.



Особое внимание планируют уделить кинодебютам перспективных актеров и режиссеров. Некоторые премьеры представят уже на грядущем XVI фестивале «Начало». Смотр пройдет в ноябре под эгидой «Ленфильма».



Вместе с режиссером Алексеем Германом-младшим директор студии планирует развивать пять основных направлений открытого киноклуба. Кроме дебютов среди них также «Ленфильмовские встречи», классические показы и вечера мастер-классов с участием мэтров кинематографа.