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  • 24.08, 22:37
    «Ленфильм» собирает молодые таланты. Ленфильм, Санкт-Петербург, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ленфильм» собирает молодые таланты

    «Ленфильм» собирает молодые таланты

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    «Ленфильм» собирает молодые таланты

    «Ленфильм» собирает молодые таланты

      Петербургская киностудия объявила о создании открытой площадки для талантливой молодежи.

      Дискуссионный клуб «Ленфильма» уже с начала сентября должен объединить зрителей, профессионалов и творческую молодежь на территории старейшей киностудии страны. Эти и другие «ленфильмовские» проекты в преддверии Дня российского кино (его отметят уже 27 августа) представил директор компании Эдуард Пичугин.

      Особое внимание планируют уделить кинодебютам перспективных актеров и режиссеров. Некоторые премьеры представят уже на грядущем XVI фестивале «Начало». Смотр пройдет в ноябре под эгидой «Ленфильма».

      Вместе с режиссером Алексеем Германом-младшим директор студии планирует развивать пять основных направлений открытого киноклуба. Кроме дебютов среди них также «Ленфильмовские встречи», классические показы и вечера мастер-классов с участием мэтров кинематографа.

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