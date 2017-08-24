В Москве задержали автомобиль с 35 кг наркотиков: видео

Сотрудники Росгвардии задержали водителя автомобиля, перевозившего крупную партию наркотиков.
На улице Белинского правоохранители обратили внимание на машину, которая двигалась по лесопарковой зоне, предназначенной для пешеходов. Водитель стал заметно нервничать при проверке документов, чем вызвал еще большее подозрение.
Тогда один из стражей порядка заметил, что на водительском сиденье находится какое-то белое порошкообразное вещество.
После этого на место была вызвана следственно-оперативная группа и приглашены понятые. Во время досмотра выяснилось, что вместо подушки безопасности в салоне находятся несколько пакетов с порошкообразным веществом. Как объяснил сам задержанный, он перевозил наркотики весом около 35 кг и занимался «закладками».
В результате 40-летний уроженец столицы был доставлен в отдел. Изъятое вещество направлено на экспертизу, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Тогда один из стражей порядка заметил, что на водительском сиденье находится какое-то белое порошкообразное вещество.
После этого на место была вызвана следственно-оперативная группа и приглашены понятые. Во время досмотра выяснилось, что вместо подушки безопасности в салоне находятся несколько пакетов с порошкообразным веществом. Как объяснил сам задержанный, он перевозил наркотики весом около 35 кг и занимался «закладками».
В результате 40-летний уроженец столицы был доставлен в отдел. Изъятое вещество направлено на экспертизу, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
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