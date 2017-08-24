Питерских подростков с Охты подозревают в вандализме, грабежах и кражах

Стали известны подробности расследования дела о группировке подростков, которые ради «лайков» в соцсети, избивали прохожих и устраивали погромы во дворах.
Подростков, долгое время избивавших прохожих и крушивших игровые площадки на Большой Охте, подозревают в нарушении Уголовного кодекса сразу по трем статьям: «Грабеж», «Вандализм» и «Кража». Как сообщили в ГУ МВД, возраст ребят варьируется от 15 до 18 лет. Все они проживают в Красногвардейском районе и состоят на профилактическом учете в полиции.
Между тем правоохранительные органы продолжают розыск самого старшего участника группы — 18-летнего молодого человека. Общественный резонанс правонарушения подростков получили после того, как видео с погромами и издевательствами было опубликовано в одной из социальных сетей. В полицию обратились жители Красногвардейского района, сохранившие для следователей кадры жестоких видеороликов.
Между тем правоохранительные органы продолжают розыск самого старшего участника группы — 18-летнего молодого человека. Общественный резонанс правонарушения подростков получили после того, как видео с погромами и издевательствами было опубликовано в одной из социальных сетей. В полицию обратились жители Красногвардейского района, сохранившие для следователей кадры жестоких видеороликов.
Комментарии