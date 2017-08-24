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  • 24.08, 22:37
    Питерских подростков с Охты подозревают в вандализме, грабежах и кражах. Санкт-Петербург, дети и подростки, драки и избиения, полиция, расследование, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерских подростков с Охты подозревают в вандализме, грабежах и кражах

    Питерских подростков с Охты подозревают в вандализме, грабежах и кражах

    2 комментария

    Питерских подростков с Охты подозревают в вандализме, грабежах и кражах

    Питерских подростков с Охты подозревают в вандализме, грабежах и кражах

      Стали известны подробности расследования дела о группировке подростков, которые ради «лайков» в соцсети, избивали прохожих и устраивали погромы во дворах.

      Подростков, долгое время избивавших прохожих и крушивших игровые площадки на Большой Охте, подозревают в нарушении Уголовного кодекса сразу по трем статьям: «Грабеж», «Вандализм» и «Кража». Как сообщили в ГУ МВД, возраст ребят варьируется от 15 до 18 лет. Все они проживают в Красногвардейском районе и состоят на профилактическом учете в полиции.

      смотретьПолиция Петербурга разыскивает совершеннолетнего участника подростковой банды с Большой Охты
      Полиция Петербурга разыскивает совершеннолетнего участника подростковой банды с Большой Охты
      Между тем правоохранительные органы продолжают розыск самого старшего участника группы — 18-летнего молодого человека. Общественный резонанс правонарушения подростков получили после того, как видео с погромами и издевательствами было опубликовано в одной из социальных сетей. В полицию обратились жители Красногвардейского района, сохранившие для следователей кадры жестоких видеороликов.

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