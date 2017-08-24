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  • 24.08, 22:37
    В Бельгии дети-мусульмане начали угрожать расправой одноклассникам. Бельгия, ислам, терроризм, экстремизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Бельгии дети-мусульмане начали угрожать расправой одноклассникам

    В Бельгии дети-мусульмане начали угрожать расправой одноклассникам

    3 комментария

    В Бельгии дети-мусульмане начали угрожать расправой одноклассникам

    В Бельгии <nobr>дети-мусульмане</nobr> начали угрожать расправой одноклассникам

      В Бельгии заявили о необходимости новых мер по борьбе с радикализацией местных мусульман.

      Скандал разразился в городке Ронсе в Восточной Фландрии, где в одной из школ дети сначала стали пропускать уроки по пятницам по религиозным причинама потом некоторые ученики начали угрожать расправой своим одноклассникам-немусульманам, обзывая их «грязными свиньями», и перестали воспринимать авторитет учительниц, потому что они женщины.

      Как говорится в специальном докладе, подготовленном экспертами центра анализа угроз при МВД Бельгии, в стране все больше мечетей переходят под влияние радикального ислама. Самое опасное, что пропаганде радикального ислама подвержены воспитанники начальных школ — дети от 2 до 6 лет, причем не только дети мигрантов, но и дети, выросшие в католических семьях.

      Впервые о необходимости борьбы с экстремизмом в бельгийских школах заговорили еще в 2015 году, когда после парижских терактов стало известно, что готовились они именно в Бельгии. Сейчас власти страны объявили, что усилят контроль за мечетями с целью выявления и пресечения деятельности «проповедников ненависти» вплоть до закрытия храмов. Кроме того, федеральное правительство заявило о намерении поддерживать, в том числе финансово, новое поколение исламских священнослужителей, чтобы способствовать распространению «интегрированного» ислама и предотвращать радикализацию мусульманской молодежи.

      Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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