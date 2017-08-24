Скончался знаменитый балетмейстер Владимир Василёв

Хореограф и главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета Владимир Василёв скончался на
87-м году жизни.
Народный артист России ушел из жизни накануне, 23 августа, поздно вечером.
Как сообщили в пресс-службе театра, прощание с Владимиром Василёвым состоится в субботу, 26 августа, в 11:00 в Атриуме Большого театра. Похоронят хореографа на Зеленковском кладбище.
Владимир Василёв вместе с женой, артисткой балета Натальей Касаткиной возглавил концертный ансамбль СССР «Классический балет» в 1977 году (с 1992 года — Государственный академический театр классического балета). На сцене Большого театра Василёв поставил такие балеты, как «Ванина Ванини», «Героическая поэма», «Весна священная», «Тристан и Изольда» и «Наш двор».
Как сообщили в пресс-службе театра, прощание с Владимиром Василёвым состоится в субботу, 26 августа, в 11:00 в Атриуме Большого театра. Похоронят хореографа на Зеленковском кладбище.
Владимир Василёв вместе с женой, артисткой балета Натальей Касаткиной возглавил концертный ансамбль СССР «Классический балет» в 1977 году (с 1992 года — Государственный академический театр классического балета). На сцене Большого театра Василёв поставил такие балеты, как «Ванина Ванини», «Героическая поэма», «Весна священная», «Тристан и Изольда» и «Наш двор».
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