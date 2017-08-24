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  • 24.08, 22:37

    Путин поручил искать пропавших людей по геоданным их смартфонов

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    Путин поручил искать пропавших людей по геоданным их смартфонов

    Путин поручил искать пропавших людей по геоданным их смартфонов

    Президент РФ поручил ответственным ведомствам предоставлять поисковым организациям доступ к геоданным смартфонов пропавших людей.

    Президент России Владимир Путин поручил дать возможность социальным организациям и волонтерам пользоваться при поисково-спасательных операциях геоданными смартфонов пропавших людей. МВД, МЧС и Минкомсвязи вместе с Центром поиска пропавших людей до 20 ноября должны разработать предложения о взаимодействии в этой сфере спасателей-добровольцев и федеральных ведомств.

    Поручение было дано на встрече с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения. Вместе с рядом других оно размещено на сайте Кремля. Президент также поручил правительству и Общественной палате законодательно закрепить понятие социального предпринимательства и регламентировать роль госорганов в поддержке и развитии волонтерских организаций.

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