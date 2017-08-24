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  • 24.08, 22:38

    Ребенок насмерть отравился наркотиками в Подмосковье

    1 комментарий

    Ребенок насмерть отравился наркотиками в Подмосковье

    Ребенок насмерть отравился наркотиками в Подмосковье

    Следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка в подмосковных Мытищах.

    По версии следствия, малыш вместе с родителями отправился в гости. А ночью мать ребенка обнаружила, что он не дышит.

    В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу. Спасти его жизнь врачи не смогли. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление наркотическим веществом.

    Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержана 41-летняя женщина, в гости к которой отправились ребенок с родителями, передает РИА Новости.

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