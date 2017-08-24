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  • 24.08, 22:37
    В Петербурге стартовал хоккейный турнир памяти знаменитого игрока СКА. Санкт-Петербург, дети и подростки, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге стартовал хоккейный турнир памяти знаменитого игрока СКА

    В Петербурге стартовал хоккейный турнир памяти знаменитого игрока СКА

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    В Петербурге стартовал хоккейный турнир памяти знаменитого игрока СКА

    В Петербурге стартовал хоккейный турнир памяти знаменитого игрока СКА

      Сильнейшие хоккеисты 2004 года рождения сегодня приехали в Петербург из Москвы, Альметьевска и Пензы.

      Помимо гостей в турнире памяти легендарного игрока СКА Николая Маслова участвуют и два петербургских клуба. Легендарный спортсмен ушел из жизни этим летом.

      Несмотря на то, что это соревнование для команд носит предсезонный характер, борьба на льду разворачивается нешуточная. Принципиальная конкуренция даже не позволяет в первый день турнира выявить фаворитов.

      Турнир памяти Николая Маслова продлится три дня. В будущем предсезонное соревнование имени заслуженного тренера России Федерация хоккея Петербурга планирует сделать традиционным.

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