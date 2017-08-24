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  • 24.08, 22:37
    Именные линейки и подушки-подставки: в Петербурге показали модные школьные тренды. Санкт-Петербург, дети и подростки, мода, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИменные линейки и подушки-подставки: в Петербурге показали модные школьные тренды

    Именные линейки и подушки-подставки: в Петербурге показали модные школьные тренды

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    Именные линейки и подушки-подставки: в Петербурге показали модные школьные тренды

    Именные линейки и <nobr>подушки-подставки</nobr>: в Петербурге показали модные школьные тренды

      На открывшемся в городе школьном базаре продавцы и дизайнеры демонстрируют новые товары и одежду к 1 сентября.

      Все петербургские первоклассники получат подарки к 1 сентября. В этом году комитет по образованию вручит школьникам бесплатные билеты в детские музеи, театры, образовательные центры. Ну а сегодня в городе заработал школьный базар. Открыли его модным дефиле.

      Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, в этом году большую часть витрины занимают однотонные тетради. Большинство школ требуют именное такие, без рисунков. Еще одна новинка — именные деревянные линейки. Такую точно не перепутаешь с соседской.

      В этом году на школьной линейке впервые можно будет встретить истинно русский аксессуар. Кокошники всех цветов предлагаются как альтернатива белым бантам.

      Татьяна Домбровская, дизайнер: «Если уж и внедрять кокошник и прививать культуру ношения нашего традиционного русского головного убора, так надо начинать с детей. Можно убрать волосы, появляется своеобразный ободок. Девочка становится очень опрятной и красивой. Со школьной формой кокошник смотрится гармонично».

      Многие производители товаров стремятся сделать школу комфортной, но чтобы настолько… Например, придумали подставку для книги в виде подушки, которую в любой момент можно использовать по прямому назначению.

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