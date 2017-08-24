На Украине оборудование упало на детей во время праздничного концерта

Шестеро детей пострадали
из-за падения сценического оборудования в городе Умань Черкасской области.
Инцидент произошел во время концерта по случаю Дня независимости, который проходил на центральной площади города.
Ранения и травмы получили шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет. Пострадавшие находились возле сцены в момент ЧП, передает РИА Новости.
Отметим, что без происшествий не обошлось сегодня и в Киеве. Взрыв прогремел у здания украинского правительства. В результате пострадали три человека.
Ранения и травмы получили шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет. Пострадавшие находились возле сцены в момент ЧП, передает РИА Новости.
Отметим, что без происшествий не обошлось сегодня и в Киеве. Взрыв прогремел у здания украинского правительства. В результате пострадали три человека.
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