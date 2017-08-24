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  • 24.08, 22:38

    Экс-президент Польши Лех Валенса попал в автоаварию

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    Экс-президент Польши Лех Валенса попал в автоаварию

    <nobr>Экс-президент</nobr> Польши Лех Валенса попал в автоаварию

    Автомобиль, в котором находился знаменитый польский политик Лех Валенса, попал в ДТП в Гданьске.

    Виновником аварии стал водитель Citroen. Он не пропустил машину Бюро охраны правительства (БОП), в которой находился экс-президент.

    Политик и водитель в результате ДТП не пострадали. Как отмечает ТАСС, Валенса самостоятельно дошел до своего дома после аварии.

    Лех Валенса — первый руководитель профсоюза «Солидарность» и президент Польши в 1990–1995 годах. В 1983 году получил Нобелевскую премию мира.

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