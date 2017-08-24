В Петербурге отремонтированный двор с арт-объектом ушел под воду

Сделать благое дело во дворе в Красносельском районе помешали дождь и ошибки проектирования.

Дворовый газон на Ленинском проспекте, который сегодня хотели украсить цветами, просто утонул в воде. Благоустраивать общественное пространство взялась благотворительная организация совместно с муниципальными властями и местными жителями.



Задумка была хорошая. В центр композиции установили яркий куб — авангардную инсталляцию «Фрагментарность» художника Сергея Киселёва. Вокруг него должны были появиться цветы. Отметим, что этот куб получил приз на международном фестивале «Императорские сады России». Арт-объект, посвященный авангарду, будут обрамлять четыре монохромных цветника.



Однако когда двор приводили в порядок, неожиданно выяснилось: рабочие забыли про дренажную систему. Поэтому газоны и оказались в воде. Сегодня волонтеры, конечно, попытались посадить растения. Но ландшафтные дизайнеры признались: у цветов немного шансов прижиться.