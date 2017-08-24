Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 22:37
    В Петербурге отремонтированный двор с арт-объектом ушел под воду. Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге отремонтированный двор с арт-объектом ушел под воду

    В Петербурге отремонтированный двор с арт-объектом ушел под воду

    комментировать
    В Петербурге отремонтированный двор с <nobr>арт-объектом</nobr> ушел под воду

    В Петербурге отремонтированный двор с арт-объектом ушел под воду

    В Петербурге отремонтированный двор с <nobr>арт-объектом</nobr> ушел под воду

      Сделать благое дело во дворе в Красносельском районе помешали дождь и ошибки проектирования.

      Дворовый газон на Ленинском проспекте, который сегодня хотели украсить цветами, просто утонул в воде. Благоустраивать общественное пространство взялась благотворительная организация совместно с муниципальными властями и местными жителями.

      Задумка была хорошая. В центр композиции установили яркий куб — авангардную инсталляцию «Фрагментарность» художника Сергея Киселёва. Вокруг него должны были появиться цветы. Отметим, что этот куб получил приз на международном фестивале «Императорские сады России». Арт-объект, посвященный авангарду, будут обрамлять четыре монохромных цветника.

      Однако когда двор приводили в порядок, неожиданно выяснилось: рабочие забыли про дренажную систему. Поэтому газоны и оказались в воде. Сегодня волонтеры, конечно, попытались посадить растения. Но ландшафтные дизайнеры признались: у цветов немного шансов прижиться.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru