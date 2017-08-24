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  • 24.08, 17:44

    Парк с фальшивыми рябинами исключили из конкурса «Уютный сад» в Петербурге

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    Парк с фальшивыми рябинами исключили из конкурса «Уютный сад» в Петербурге

    Парк с фальшивыми рябинами исключили из конкурса «Уютный сад» в Петербурге

    Парк с фальшивыми рябинами исключили из конкурса «Уютный сад» в Петербурге

    Сад на улице Ткачей в Петербурге, где коммунальщики примотали скотчем зеленые ветки к засохшим деревьям, исключен из номинантов конкурса «Уютный сад», сообщили в городском комитете по благоустройству.

    Коммунальщиков Невского района в Петербурге вывели на чистую воду, раскрыв секрет появления рябин с ивовыми листьями в саду Ткачей. В городском комитете по благоустройству решили исключить номинантов из конкурса «Уютный сад — 2017», несмотря на другие успехи по благоустройству сквера.

    Комитет конкурса «Уютный сад»: «Несмотря на то, что работниками СПП „Невское“ в саду была проведена большая работа — отремонтированы дорожки площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, восстановлены свыше 2 тысяч квадратных метров газонов, приведены в порядок садовые диваны и цветники, — один неправильный шаг лишил предприятие возможности быть представленным в творческом состязании».

    По условиям конкурса «Уютный сад», материальное вознаграждение за победу не предусмотрено, отмечает РИА Новости.

    смотретьВ Петербурге коммунальщики «озеленили» высохшие деревья с помощью скотча
    В Петербурге коммунальщики «озеленили» высохшие деревья с помощью скотча
    Ранее о засохших рябинах, к которым коммунальщики скотчем примотали ивовые зеленые ветки, рассказали местные жители. А местное отделение ОНФ провело расследование.

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