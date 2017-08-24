Полиция Петербурга разыскивает совершеннолетнего участника подростковой банды с Большой Охты

В настоящее время полицейские допрашивают троих подозреваемых в вандализме, а также потерпевшего пожилого мужчину, которого хулиганы нокаутировали во дворе, сняв всё это безобразие на видео.
В Петербурге ведется розыск одного из участников группы подростков, которые некоторое время держали в страхе район Большой Охты. На данный момент установлены трое из четверых хулиганов, они уже дали показания. Общественный резонанс правонарушения подростков получили после того, как видео, на котором они крушат игровую площадку и издеваются над людьми, было опубликовано в одной из социальных сетей.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, пока речь идет об уголовном деле по статье «Вандализм». Плюс на мать одного из юных хулиганов составлен протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию. Ответственность — небольшой штраф.
Но ведь сами подростки кичились не только разрушением публичной спортивной инфраструктуры. Есть на кадрах и многочисленные сцены насилия с избиением не только сверстников, но и неспособных постоять за себя взрослых.
За такое, конечно, полагается наказание посерьезнее, чем оштрафовать маму. Но до последнего момента ни один потерпевший в полицию не обращался. Однако в МВД по своей инициативе разыскали мужчину, отправленного молодежью в нокаут. Он уже дал показания. В дальнейшем правоохранители обещают установить обстоятельства и всех остальных нападений.
Алексей Рулёв, врио начальника 66-го отдела полиции УМВД по Красногвардейскому району: «Мы установим всех потерпевших. Они ограбили, обидели, избили. Им будут вменены статьи, которые квалифицируют их деяние как побои, средний и тяжкий вред. Если сейчас будут подписки о невыезде, то в перспективе это аресты».
Но больше всего расследование должно пугать еще одного участника этой деструктивно-юношеской группы. Полицейские надеются задержать его сегодня. Молодому человеку 18 лет, а значит и ответить за свои «подвиги» он может в полной мере. К тому же как самому старшему ему грозит дополнительная статья — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений».
Хотя, судя по тому, что все они состоят на учете в полиции, а некоторые даже проходят подозреваемыми по другим делам о грабеже и краже, уже никакой взрослый ничему плохому научить этих «ребят из нашего двора» и при желании не сможет.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, пока речь идет об уголовном деле по статье «Вандализм». Плюс на мать одного из юных хулиганов составлен протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию. Ответственность — небольшой штраф.
Но ведь сами подростки кичились не только разрушением публичной спортивной инфраструктуры. Есть на кадрах и многочисленные сцены насилия с избиением не только сверстников, но и неспособных постоять за себя взрослых.
За такое, конечно, полагается наказание посерьезнее, чем оштрафовать маму. Но до последнего момента ни один потерпевший в полицию не обращался. Однако в МВД по своей инициативе разыскали мужчину, отправленного молодежью в нокаут. Он уже дал показания. В дальнейшем правоохранители обещают установить обстоятельства и всех остальных нападений.
Алексей Рулёв, врио начальника 66-го отдела полиции УМВД по Красногвардейскому району: «Мы установим всех потерпевших. Они ограбили, обидели, избили. Им будут вменены статьи, которые квалифицируют их деяние как побои, средний и тяжкий вред. Если сейчас будут подписки о невыезде, то в перспективе это аресты».
Но больше всего расследование должно пугать еще одного участника этой деструктивно-юношеской группы. Полицейские надеются задержать его сегодня. Молодому человеку 18 лет, а значит и ответить за свои «подвиги» он может в полной мере. К тому же как самому старшему ему грозит дополнительная статья — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений».
Хотя, судя по тому, что все они состоят на учете в полиции, а некоторые даже проходят подозреваемыми по другим делам о грабеже и краже, уже никакой взрослый ничему плохому научить этих «ребят из нашего двора» и при желании не сможет.
Комментарии