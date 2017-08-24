В Бразилии потерпело кораблекрушение судно со 130 пассажирами

В Бразилии потерпело кораблекрушение второе за несколько дней судно с десятками пассажиров на борту.
ЧП случилось в заливе Тодус-ус-Сантос в четверг около 6:30 утра по местному времени (12:30 мск) на северо-востоке Бразилии. Судно направлялось из Мар-Гранди в Салвадор и затонуло через полчаса после отправления.
По данным телеканала Globo, на борту затонувшего судна находились около 130 человек. По меньшей мере трое из них погибли, 21 удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести.
Движение пассажирских судов в этом районе приостановлено. Проводится спасательная операция.
Ранее сообщалось, что на реке Шингу на севере Бразилии затонуло судно, на борту которого находились около 70 человек. По последним данным, судно попало в сильный шторм. Спасти удалось 23 человека, тела десяти были подняты из воды спасателями, судьба остальных пассажиров по-прежнему неизвестна. Между тем в полиции сообщили, что у судна не было лицензии на перевозку пассажиров
По данным телеканала Globo, на борту затонувшего судна находились около 130 человек. По меньшей мере трое из них погибли, 21 удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести.
Движение пассажирских судов в этом районе приостановлено. Проводится спасательная операция.
Ранее сообщалось, что на реке Шингу на севере Бразилии затонуло судно, на борту которого находились около 70 человек. По последним данным, судно попало в сильный шторм. Спасти удалось 23 человека, тела десяти были подняты из воды спасателями, судьба остальных пассажиров по-прежнему неизвестна. Между тем в полиции сообщили, что у судна не было лицензии на перевозку пассажиров
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