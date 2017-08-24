В издевательствах над ярославской школьницей обвиняются 16 подростков

В громком деле об истязаниях
девочки-подростка сверстниками в Ярославле появились 16 фигурантов.
Управление СК по Ярославской области опубликовало подробности резонансного дела об истязаниях школьницы группой сверстников. Группа подростков в возрасте от 12 до 15 лет жестоко издевалась над девочкой и снимала все на видео. Девочку заставили есть землю и танцевать голышом, после чего измученную школьницу бросили в поле. Как сообщили в СК, по этому делу проходят 16 человек, в том числе подросток, снявший издевательства на видео и опубликовавший их в Сети.
Уголовные дела были возбуждены против только одной участницы этой группы, так как лишь она достигла возраста 16 лет. По данным следствия, именно она была зачинщицей травли. Против нее заведены два дела: по факту совершения насильственных действий сексуального характера с особой жестокостью и по факту избиения еще одной девочки, оказавшейся на месте.
В пятницу 16-летней девушке будет предъявлено обвинение. Что касается остальных членов группы, следователи уже собрали документы, необходимые для их перевода в специальные школы закрытого типа.
Уголовные дела были возбуждены против только одной участницы этой группы, так как лишь она достигла возраста 16 лет. По данным следствия, именно она была зачинщицей травли. Против нее заведены два дела: по факту совершения насильственных действий сексуального характера с особой жестокостью и по факту избиения еще одной девочки, оказавшейся на месте.
В пятницу 16-летней девушке будет предъявлено обвинение. Что касается остальных членов группы, следователи уже собрали документы, необходимые для их перевода в специальные школы закрытого типа.
Комментарии