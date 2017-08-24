Посетители застряли на сломавшемся аттракционе «Камикадзе» в Саратове

В саратовском парке культуры и отдыха имени Горького сломался экстремальный аттракцион «Камикадзе».
Инцидент произошел накануне, 23 августа, вечером. Вращающиеся кабинки остановились, когда находились в наивысшей точке. В результате посетителям, пристегнутым к своим сидениям, пришлось около 10 минут висеть вниз головой.
При этом сотрудники парка развлечений сначала растерялись, а потом решили самостоятельно раскачать аттракцион.
В итоге кабинки все же удалось вернуть к земной поверхности. Помощь спасателей посетителям парка не понадобилась, сообщает сайт «Комсомольской правды».
При этом сотрудники парка развлечений сначала растерялись, а потом решили самостоятельно раскачать аттракцион.
В итоге кабинки все же удалось вернуть к земной поверхности. Помощь спасателей посетителям парка не понадобилась, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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