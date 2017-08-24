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  • 24.08, 17:43

    Посетители застряли на сломавшемся аттракционе «Камикадзе» в Саратове

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    Посетители застряли на сломавшемся аттракционе «Камикадзе» в Саратове

    Посетители застряли на сломавшемся аттракционе «Камикадзе» в Саратове

    Посетители застряли на сломавшемся аттракционе «Камикадзе» в Саратове

    В саратовском парке культуры и отдыха имени Горького сломался экстремальный аттракцион «Камикадзе».

    Инцидент произошел накануне, 23 августа, вечером. Вращающиеся кабинки остановились, когда находились в наивысшей точке. В результате посетителям, пристегнутым к своим сидениям, пришлось около 10 минут висеть вниз головой.

    При этом сотрудники парка развлечений сначала растерялись, а потом решили самостоятельно раскачать аттракцион.

    В итоге кабинки все же удалось вернуть к земной поверхности. Помощь спасателей посетителям парка не понадобилась, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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