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  • 24.08, 17:44

    Трамп опубликовал доказательство, что он затмил Обаму

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    Трамп опубликовал доказательство, что он затмил Обаму

    Трамп опубликовал доказательство, что он затмил Обаму

    Трамп опубликовал доказательство, что он затмил Обаму

    Дональд Трамп разместил в своем Twitter коллаж, обыгрывающий недавнее «великое американское затмение». Серия из четырех картинок показывает, как Трамп постепенно «затмевает» собой экс-президента США Барака Обаму.

    На первых трех изображениях на заднем плане видна черно-белая фотография Барака Обамы, а на переднем — цветной снимок самого Трампа. В отличие от Обамы, который выглядит грустным и задумчивым, Трамп радостно улыбается, при этом его фотография постепенно смещается к центру. А на последнем изображении 45-й президент США полностью заслоняет своего предшественника.

    Под коллажем размещена надпись: «Лучшее затмение в истории».

    смотретьВ США завершилось полное солнечное затмение
    В США завершилось полное солнечное затмение
    Напомним, ранее миллионы американцев наблюдали первое за 99 лет полное солнечное затмение. В прессе явление назвали «Великим американским затмением». Дональд Трамп, его жена Меланья, а также их дети Иванка и Бэррон следили за затмением с балкона Белого дома.

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