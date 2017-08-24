Трамп опубликовал доказательство, что он затмил Обаму

Дональд Трамп разместил в своем Twitter коллаж, обыгрывающий недавнее «великое американское затмение». Серия из четырех картинок показывает, как Трамп постепенно «затмевает» собой
экс-президента США Барака Обаму.
На первых трех изображениях на заднем плане видна черно-белая фотография Барака Обамы, а на переднем — цветной снимок самого Трампа. В отличие от Обамы, который выглядит грустным и задумчивым, Трамп радостно улыбается, при этом его фотография постепенно смещается к центру. А на последнем изображении 45-й президент США полностью заслоняет своего предшественника.
Под коллажем размещена надпись: «Лучшее затмение в истории».
Напомним, ранее миллионы американцев наблюдали первое за 99 лет полное солнечное затмение. В прессе явление назвали «Великим американским затмением». Дональд Трамп, его жена Меланья, а также их дети Иванка и Бэррон следили за затмением с балкона Белого дома.
Под коллажем размещена надпись: «Лучшее затмение в истории».
Напомним, ранее миллионы американцев наблюдали первое за 99 лет полное солнечное затмение. В прессе явление назвали «Великим американским затмением». Дональд Трамп, его жена Меланья, а также их дети Иванка и Бэррон следили за затмением с балкона Белого дома.
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