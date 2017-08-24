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  • 24.08, 17:43
    ИГИЛ грозит Испании новыми терактами. Испания, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИГИЛ грозит Испании новыми терактами

    ИГИЛ грозит Испании новыми терактами

    2 комментария

    ИГИЛ грозит Испании новыми терактами

    ИГИЛ грозит Испании новыми терактами

      Террористы обещают еще больше атак на территории Испании.

      Новыми терактами пригрозили Испании боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Экстремисты разместили в Сети пропагандистский ролик: они назвали организаторов и исполнителей автоатак своими братьями и пообещали еще больше жертв среди христиан — якобы это месть за преступления против ислама.

      Один из боевиков даже напомнил испанцам о временах инквизиции, когда было пролито немало крови, в том числе мусульман.

      Публикуют СМИ и видео, снятое в день трагедии в Каталонии. На ней террористы делают покупки в магазине. Через несколько часов будут убиты и покалечены десятки людей, но экстремистам, судя по всему, весело.

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      Барселонские террористы признались в подготовке масштабных атак с взрывами
      Напомним, теракты в Испании произошли 17 августа. Жертвами стали 15 человек, более 130 пострадали.

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