«Адмирал Кузнецов» после модернизации сможет стрелять гиперзвуковыми ракетами

Перевооружение вооруженных сил России идет по графику. В следующем году встанет на модернизацию единственный в своем классе российский авианосец «Адмирал Кузнецов».

Когда «Адмирал Кузнецов» вновь сойдет на воду, 300-метровый авианосец лишь с виду будет прежним. Будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс корабля, он получит новые средства связи и навигации, но главное — его вооружат новейшими ракетными установками. И «адмирал» сможет стрелять и крылатыми ракетами, и гиперзвуковыми. Что касается ракет «Калибр», то все видели, на что они способны, а вот гиперзвуковой «Циркон» еще не показал себя в деле, но, по прогнозам военных экспертов, он может превратить авианосцы противника в груду бесполезного металла.



Работы над «Цирконом» идут под грифом «Секретно». Но и та информация, что открыта, внушает уважение. Главное ее преимущество — скорость. 10 махов. Это ни много не мало 3,5 километра в секунду. Летит она на высоте 30–40 километров, где очень слабое сопротивление воздуха. Дальность при этом составляет более 500 километров. Средства ПВО американских авианосцев не смогут засечь такие быстрые ракеты, а если засекут, у них не будет времени на защиту. В тех же Штатах понимают, чем это пахнет, но в гиперзвуковой гонке мы далеко впереди.



Алексей Леонков, военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества»: «Последние их (американцев) разработки: они пытались модернизировать противокорабельную ракету „Гарпун“, но почему-то работы у них не пошли. Они остановились на определенном этапе, видимо, чего-то не хватило. Они пытаются сделать адекватное вооружение, но по морским средствам вооружения они делают ставку на другое оружие: боевые ракеты „Томагавк“ и на авиацию для авианосцев».



Причем так было и при Советском Союзе. Штаты делали ставку на авианосцы, считая их основной ударной силой. Наши решили, что куда надежнее штамповать ракеты, которые эти самые авианосцы при необходимости будут топить. Тактика верная и стратегически, и экономически. Цена одной такой ракеты — 1–2 миллиона долларов. Авианосец же стоит от 5 до 10 миллиардов. Подробнее — в видеоматериале НТВ.