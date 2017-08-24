В Киеве задержали убийцу гражданина Израиля

Полиция Киева задержала мужчину, подозреваемого в убийстве
29-летнего жителя Иерусалима.
Киевские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданина Израиля Шахруха Турсунова. Найти преступника удалось спустя несколько часов после происшествия, сообщает пресс-служба киевской полиции. В настоящее время его допрашивают следователи.
Тело Турсунова с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено в центре Киева в ночь на четверг. Сообщается, что убийца скрылся с места преступления на автомобиле убитого. Подозреваемый был в машине, в которой полицейские нашли пятна крови, гильзы и следы от пуль.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления. Правоохранители не исключают, что убийство было заказным. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы за убийство и за угон автомобиля.
Тело Турсунова с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено в центре Киева в ночь на четверг. Сообщается, что убийца скрылся с места преступления на автомобиле убитого. Подозреваемый был в машине, в которой полицейские нашли пятна крови, гильзы и следы от пуль.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления. Правоохранители не исключают, что убийство было заказным. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы за убийство и за угон автомобиля.
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