МВД разъяснило правила работы ДПС по новому регламенту

В МВД РФ разъяснили новые правила работы инспекторов ДПС, в частности, места их работы и правила проверки документов.
|
12978
Наряды ДПС по новому регламенту будут нести службу на потенциально опасных участках дорог, в местах, где чаще всего происходят аварии или осложнена дорожно-транспортная обстановка.
Новый регламент по надзору за дорожным движением предусматривает также правила в определении зоны обзора видеокамер и установки видеорегистраторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
Ранее сообщалось, что ГИБДД внесла изменения в правила работы инспекторов ДПС. Одно из нововведений предполагает, что инспекторы смогут останавливать автомобили для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах, как это было до сих пор.
Новый регламент вступит в силу после утверждения Минюстом.
Новый регламент по надзору за дорожным движением предусматривает также правила в определении зоны обзора видеокамер и установки видеорегистраторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
Ранее сообщалось, что ГИБДД внесла изменения в правила работы инспекторов ДПС. Одно из нововведений предполагает, что инспекторы смогут останавливать автомобили для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах, как это было до сих пор.
Новый регламент вступит в силу после утверждения Минюстом.
Комментарии