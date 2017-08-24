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  • 24.08, 17:43

    МВД разъяснило правила работы ДПС по новому регламенту

    2 комментария
    • Фото РИА Новости, Ирина Швец
    МВД разъяснило правила работы ДПС по новому регламенту

    МВД разъяснило правила работы ДПС по новому регламенту

    МВД разъяснило правила работы ДПС по новому регламенту
  • Фото РИА Новости, Ирина Швец

    • В МВД РФ разъяснили новые правила работы инспекторов ДПС, в частности, места их работы и правила проверки документов.

    Наряды ДПС по новому регламенту будут нести службу на потенциально опасных участках дорог, в местах, где чаще всего происходят аварии или осложнена дорожно-транспортная обстановка.

    Новый регламент по надзору за дорожным движением предусматривает также правила в определении зоны обзора видеокамер и установки видеорегистраторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

    Ранее сообщалось, что ГИБДД внесла изменения в правила работы инспекторов ДПС. Одно из нововведений предполагает, что инспекторы смогут останавливать автомобили для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах, как это было до сих пор.

    Новый регламент вступит в силу после утверждения Минюстом.

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