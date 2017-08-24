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  • 24.08, 17:43
    Путину в Рязани подарили футболку с его портретом. Путин, Рязань, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутину в Рязани подарили футболку с его портретом

    Путину в Рязани подарили футболку с его портретом

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    Путину в Рязани подарили футболку с его портретом

    Путину в Рязани подарили футболку с его портретом

    Путину в Рязани подарили футболку с его портретом

      Владимир Путин посетил Рязанский кожевенный завод, провел совещание по развитию легкой промышленности и встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.

      Во время посещения кожевенного завода, принадлежащего группе компаний «Русская кожа», президент пообщался с сотрудниками и напомнил, что еще в 1997 году производство было закрыто, но теперь завод стал крупнейшим предприятием отрасли в Европе. Главе государства показали различные цеха, в том числе автомобильных и авиационных кож, где Путин осмотрел салон автомобиля УАЗ «Патриот» и новые кресла для самолетов Sukhoi Superjet. Президент подчеркнул: «Хорошее производство, и, главное, что продукция очень хорошая».

      После экскурсии по заводу Путин осмотрел стенд Минпромторга, где представители различных компаний продемонстрировали главе государства свою продукцию — обувь для спецназа, спецодежду, спортивные комплекты, детскую обувь и школьную одежду. А один из предпринимателей подарил Путину футболку, на которой изображен президент в темных очках, и пообещал «хоть сто таких каждый день, если потребуется». Путин футболку взял, но распаковывать ее не стал, передает «Интерфакс».



      смотретьПутин в Рязани обсудит борьбу с контрафактом в легкой промышленности
      Путин в Рязани обсудит борьбу с контрафактом в легкой промышленности
      Также президент провел совещание по развитию легкой промышленности в РФ. Путин отметил, что «вопросов и проблем в отрасли очень много». Особо президент остановился на проблеме контрафакта и контрабанды, которые, по его словам, «не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью наших граждан».

      Кроме того, глава государства поручил врио губернатора Рязанской области Николаю Любимову разобраться с жалобами местных жителей, полученными во время «Прямой линии» в июне. Путин обратил внимание на состояние дорог, газификацию села и проблемы с медобслуживанием.

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