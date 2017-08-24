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  • 24.08, 17:43
    Пожарные защитили от огня 40 сел в Волгоградской области. Волгоградская область, лесные пожары, МЧС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожарные защитили от огня 40 сел в Волгоградской области

    Пожарные защитили от огня 40 сел в Волгоградской области

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    Пожарные защитили от огня 40 сел в Волгоградской области

    Пожарные защитили от огня 40 сел в Волгоградской области

    Пожарные защитили от огня 40 сел в Волгоградской области

      В Волгоградской области из-за степных пожаров вот уже почти сутки действует режим ЧС. Брандмейстеры отстояли 40 населенных пунктов.

      В регионе засуха, пламя раздувает сильнейшим ветром. В борьбе со стихией участвуют спасатели, в том числе из соседних регионов. Привлечены шесть воздушных судов МЧС России: самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8. Иссушенные поля, то и дело проливают водой. В то же время военные производят опашку населенных пунктов. Таким способом уже удалось отбить от огня более 40 сел.

      Несмотря на опасность, не все жители решаются покинуть свои дома. Многие остаются, чтобы защищать их своими силами. Хотя в МЧС предупреждают: риск в данном случае не оправданный. При таких же обстоятельствах в одном из сел погибли пожилые супруги.

      Подробности — в репортаже.

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